المركز القومي للسينما ينظم نادي سينما الإسماعيلية بمكتبة مصر العامة

نظَّم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.

تضمّن برنامج النادي عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والروائية المتنوعة التي تعكس تجارب شبابية ورؤى فنية مختلفة، وهي: فيلم “تطبيش” إخراج رولا أشرف، فيلم “بداية الطريق” إخراج يوحنا أشرف، فيلم “العملة الصعبة” إخراج صلاح عبد المنعم، فيلم “فليحيا أبو الفصاد” إخراج حازم مصطفى، وفيلم “المغفلة” إخراج محمد سحيو. وقد تناولت هذه الأعمال موضوعات إنسانية واجتماعية بطرح جديد، وفتحت الباب أمام نقاشات ثرية حول قضايا المجتمع المصري والعربي.

وعقب العروض أُقيمت ندوة مفتوحة لمناقشة الأفلام مع الجمهور أدارتها الناقدة شاهندة محمد علي، حيث أُتيح خلالها الحوار بين صُنّاع الأفلام والجمهور وتبادل الرؤى والأفكار حول الأعمال المعروضة، بما عزَّز من ثقافة النقد السينمائي وحفَّز المبدعين الشباب على تطوير أعمالهم المستقبلية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار سعي المركز القومي للسينما إلى دعم الشباب وتشجيع المواهب الجديدة في مختلف مجالات الفن السابع، وإحياء تقاليد نوادي السينما كمنصات للتثقيف السينمائي والنقاش المفتوح، بما يسهم في رفع الذائقة الفنية للجمهور وتعزيز التواصل بين السينمائيين والجمهور في المحافظات المختلفة. ويُدار النادي تحت إشراف الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد السينمائي إسلام أحمد علي.