مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر
شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد
حزب الإصلاح: نثمن قرار الرئيس السيسي بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية
تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه في سب خالد يوسف وشاليمار شربتلي
مفتي الجمهورية يشارك في إطلاق المبادرة الوطنية «صحِّح مفاهيمك» لتعزيز الوعي.. صور
الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
توك شو

استمرار الاشتباكات وتدهور الوضع الإنساني في الفاشر ودارفور بالسودان

علي مكي

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الاستهداف المتواصل للمدنيين والمرافق الصحية في مدينة الفاشر وعدد من مناطق دارفور لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن آخر الهجمات طالت مقر أمانة حكومة ولاية شمال دارفور.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصعيد أثار ردود فعل غاضبة من المنظمات الدولية والمجتمع المدني، خاصة بعد استهداف أحد المساجد أول أمس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 75 شخصًا، خلال ما قيل إنها مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع.

وأوضح المراسل أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تزال تدور بشكل متقطع في مدينة الفاشر، التي تعاني أوضاعًا إنسانية شديدة القسوة، وسط حصار من جميع الاتجاهات.

وأشار إلى أن هناك تجويعًا ممنهجًا للمدنيين، وانتشارًا واسعًا للأوبئة مثل الكوليرا والملاريا وسوء التغذية، مع غياب شبه تام للخدمات الصحية الأساسية، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع تمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المدينة.

وأكدت عدة منظمات إنسانية أن الوصول إلى داخل الفاشر أصبح بالغ الصعوبة، في ظل منع دخول المؤن والمعدات الطبية، في هذا السياق، تتوالى مناشدات منسقي شؤون النازحين للتدخل العاجل لإنقاذ المرضى، خاصة أن مدينة الفاشر تُعد آخر المدن التابعة للجيش في ولاية دارفور، في حين أن أربع مدن رئيسية لا تزال تحت سيطرة الدعم السريع.

وفي المقابل، أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجيش السوداني يواصل تنفيذ طلعات جوية تستهدف مواقع الدعم السريع في مدن نيالا وزالنجي وعدد من المناطق الأخرى.

وفي إقليم كردفان، وخصوصًا شمال كردفان، تشهد مدينة الأبيض تحركات ميدانية واسعة للجيش السوداني، حيث تم استعادة السيطرة على عدة قرى ومدن كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، من بينها جبهة الشيخ وبار.

وقال المراسل إن الجيش يحقق تقدمًا ملحوظًا في مناطق غرب وجنوب كردفان، متوقعًا مزيدًا من التقدم خلال الساعات المقبلة.

دارفور السودان الخرطوم

