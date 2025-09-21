قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر
شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد
حزب الإصلاح: نثمن قرار الرئيس السيسي بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية
تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه في سب خالد يوسف وشاليمار شربتلي
مفتي الجمهورية يشارك في إطلاق المبادرة الوطنية «صحِّح مفاهيمك» لتعزيز الوعي.. صور
الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي السيد: ضغط القوى العربية الحل الوحيد لإجبار إسرائيل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط

غزة
غزة
محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن موجة الإعتراف بالدولة الفلسطينية تعد التحرك الكبر منذ عقود، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تطرح طوال تاريخها أي مبادرة للسلام مما عمق من الأزمة الفلسطينية.

وقال علي السيد، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، أن ضغط القوى العربية الحل الوحيد لإجبار إسرائيل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الكيان الصهيوني زرع في المنطقة وغير قابل للإستيعب والإندماج.

وتابع الكاتب الصحفي علي السيد، أن إسرائيل ترى نفسها تهيمن على عدد من الدول العربية، وهو ما ظهر في تحركاتها في سوريا، مؤكدا أن الدول العربية عليها أن تظهر قوة لأن إسرائيل لا تقبل مفاوضات السلام إلا بوجود قوى عربية.

علي السيد الدولة الفلسطينية الأزمة الفلسطينية السلام الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

فيلم الناظر

ألذ من بعض.. جيلان علي تعلق على مقطع من فيلم الناظر

نبيلة عبيد

نبيلة عبيد أول الحاضرين لحفل موركس دور في لبنان

مصطفى غريب ودنيا سامي

دايمًا سوا.. مصطفى غريب يهنئ دنيا سامي بعيد ميلادها

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

المزيد