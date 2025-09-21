علي السيد: ضغط القوى العربية الحل الوحيد لإجبار إسرائيل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن موجة الإعتراف بالدولة الفلسطينية تعد التحرك الكبر منذ عقود، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تطرح طوال تاريخها أي مبادرة للسلام مما عمق من الأزمة الفلسطينية.

وقال علي السيد، خلال لقاء له لبرنامج "صباحك مصري"، عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، أن ضغط القوى العربية الحل الوحيد لإجبار إسرائيل على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الكيان الصهيوني زرع في المنطقة وغير قابل للإستيعب والإندماج.

وتابع الكاتب الصحفي علي السيد، أن إسرائيل ترى نفسها تهيمن على عدد من الدول العربية، وهو ما ظهر في تحركاتها في سوريا، مؤكدا أن الدول العربية عليها أن تظهر قوة لأن إسرائيل لا تقبل مفاوضات السلام إلا بوجود قوى عربية.