رئيس شباب النواب: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يعكس اهتمام الرئيس بملف حقوق الإنسان

ثمن النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون

وقال الدكتور محمود حسين ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد ،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يبرهن دائما بأنه رئيس لكل المصريين ويضع ملف حقوق الانسان علي رأس أولوياتها ، لافتا إلي أن المواد التي تم إعادة القانون بسببها متعلقة بملف الحريات وحقوق الإنسان.

ووجه رئيس لجنة الشباب ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي تلك الخطوة التي تعكس حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية ، علي تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، لافتا إلي أن إعادة النظر في هذه المواد ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار سيادة الدستور والقانون.