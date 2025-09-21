محافظ المنيا: التعليم قاطرة التقدم وبناء الإنسان على رأس أولويات الدولة

كرم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عدداً من أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك تقديراً لتفوقهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، بما يسهم في تحفيز باقي الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة، برئاسة الدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، وبحضور النائب نادر نسيم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، وصابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى جانب عدد من القيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والتربوية والكنسية والدينية، وأسر الطلاب المكرمين.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، مشيداً بتفوق الطلاب وجهود أسرهم ومعلميهم في صناعة هذا النجاح، وموجهاً التهنئة لهم وداعياً إلى مواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على التميز.

وفي ختام الاحتفالية، تبادلت الجامعة الدروع التذكارية مع المحافظ والضيوف، كما تم تسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين وسط أجواء من البهجة والفخر.

