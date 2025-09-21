قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبير اقتصادي: زيارة رئيس سنغافورة للقاهرة تعزز الشراكة وتفتح آفاقا واسعة للتعاون الاقتصادي

الخبير الاقتصادي د أحمد خطاب
الخبير الاقتصادي د أحمد خطاب
رنا أشرف

في ظل الحراك المكثف الذي تشهده الدبلوماسية المصرية مع عدد من الدول الكبرى، جاءت زيارة رئيس سنغافورة إلى القاهرة لتشكل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. 

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لما تمثله سنغافورة من نموذج اقتصادي وصناعي رائد عالميًا، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة مع توجه مصر نحو تنويع شراكاتها والانفتاح على التجارب الآسيوية الناجحة.

احمد خطاب: سنغافورة نموذج صناعي ولوجستي عالمي وتجربتها تمثل فرصة لمصر لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، إن سنغافورة تعد من الدول المحورية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر تأتي امتدادًا لكثافة الزيارات الرئاسية الأخيرة مثل زيارة ملك إسبانيا، وهو ما يعزز قوة العلاقات الخارجية المصرية مع كبرى الدول العالمية والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد خطاب، أن سنغافورة دولة صناعية كبرى ورائدة لوجستيًا من الطراز الأول، وتمتلك خبرات واسعة في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، فضلًا عن معدلات نمو مرتفعة تجعلها نموذجًا اقتصاديًا ناجحًا يحتذى به عالميًا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توقيع شراكات صناعية وتجارية مع سنغافورة سيشكل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة إذا تضمنت هذه الشراكات قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعة عالية الجودة والسياحة، مشددًا على أن دخول الاستثمارات السنغافورية في هذه القطاعات سيمنح المنتجات والخدمات المصرية سمعة دولية مميزة.

وأشار خطاب، إلى أن سنغافورة تعد دولة سياحية من الطراز الأول، وأن التعاون معها في هذا المجال سيعزز القطاع السياحي المصري ويفتح آفاقًا جديدة للترويج المشترك.

وتابع، أن التجربة السنغافورية في النهضة الاقتصادية تعد نموذجًا ملهمًا لمصر، لافتًا إلى أن القاهرة تتطلع إلى تحقيق تبادل تجاري كبير مع سنغافورة يعكس حجم الشراكة بينهما.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سنغافورة دولة محايدة لا تدخل في نزاعات عسكرية، وتدعم السلم والأمن العالمي، كما تؤيد حل الدولتين وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعلها شريكًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا لمصر.

ولفت خطاب، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصة استثمارية واعدة أمام سنغافورة التي تمتلك خبرة لوجستية عالمية، متوقعًا أن تسعى سنغافورة لاستغلال هذه الميزة لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط وإفريقيا عبر البوابة المصرية.

سنغافورة زيارة رئيس سنغافورة الشعب الفلسطيني القطاع السياحي المصري زيارة ملك إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

مبادرة صحح مفاهيمك

هذه المحافظات بدأت التنفيذ.. انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لدعم الهوية الوطنية.. صور

برنامج (مَعِين التُّراث) للطلاب الوافدين بالأزهر

أمين البحوث الإسلاميَّة يفتتح برنامج مَعِين التُّراث للطلاب الوافدين بالأزهر

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الإفتاء: جائزة في هذه الحالات

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد