عمرو موسى: دعم القضية الفلسطينية لم يعد مقصورا على الدول العربية فحسب وإنما بات دعما عالميا

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاعتراف البريطاني بفلسطين يمثل خطوة بالغة الأهمية خاصة بعد ما شهدته غزة، وما يحدث في دول أخرى مثل لبنان وسوريا وقطر، من "عبث غير مسبوق بالكرامة العربية.

وقال عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن نتنياهو بيقول مش هيكون فيه دولة فلسطينية.. يقول اللي هو عاوزه النهاردة 80% من دول العالم بتقوله لأ هيكون فيه دولة فلسطينية

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، أن دعم القضية الفلسطينية لم يعد مقصورًا على الدول العربية فحسب، وإنما بات دعمًا عالميًا يقوم على التمسك بالقانون الدولي الذي جرى العبث به.