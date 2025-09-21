الأهلي يواصل دراسة السير الذاتية لمدربين أجانب.. ويوسف: لا نستعجل القرار

أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن لجنة التخطيط تواصل دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب بدقة وعناية لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن العمل في هذا الملف يتم بشكل مؤسسي وسري داخل القلعة الحمراء لضمان الوصول إلى القرار الأنسب.

ملامح المدرب المنتظر

وأوضح يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج الكورة مع فايق أن الأهلي يبحث عن مدرب يمتلك شخصية قوية قادرة على فرض الانضباط والسيطرة على غرفة الملابس، إلى جانب مرونته التكتيكية وإجادته اللعب بأكثر من طريقة، بما يتيح له التعامل مع مختلف السيناريوهات الفنية.

التأقلم مع الأجواء المصرية

وأشار المدير الرياضي إلى أن أحد أهم المعايير في عملية الاختيار هو قدرة المدرب على التكيف مع طبيعة اللاعب المصري وظروف الأجواء المحلية المختلفة عن أوروبا، فضلًا عن حسن إدارته للضغوط الإعلامية والجماهيرية المصاحبة للعمل داخل نادٍ بحجم الأهلي.

المدرسة الألمانية خيار مطروح

ولفت يوسف إلى أن المدرسة الألمانية مطروحة بقوة ضمن الخيارات، خاصة بعد النجاحات التي حققها مدربون ألمان مع الأهلي في فترات سابقة، إلا أن الاسم النهائي لم يُحسم حتى الآن.

القرار لن يُتخذ على عجل

وأضاف يوسف: "نحن لسنا مرتبطين بموعد محدد لجلب المدير الفني الجديد، وقد ننتظر لمدة 20 يومًا من أجل التعاقد مع مدرب يخدم الفريق لمدة موسمين على الأقل"، مؤكدًا أن التريث في اتخاذ القرار يأتي لضمان التعاقد مع المدرب الذي يتناسب مع طموحات وتاريخ النادي.