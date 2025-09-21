قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها لـ 954 مواطنًا في قرية المناوفة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية بقرية المناوفة، مركز الحامول، على مدار يومي السبت والأحد 20 و21 سبتمبر 2025.

وأوضح الدكتور محمد أبو السعد وكيل الوزارة، أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية تخصصية في 9 مجالات هي: “الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الرمد، العظام”، حيث استفاد من خدماتها 954 مواطنًا.

وأضاف أن القافلة أجرت 290 تحليلًا طبيًا، و42 أشعة تشخيصية (عادية وسونار)، فضلًا عن تنظيم 21 ندوة للتثقيف الصحي استفاد منها 360 مواطنًا.

وشملت القافلة- في إطار مبادرتي «100 مليون صحة» و«افحص واطمئن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة- إجراء 160 فحصًا طبيًا لـ88 مواطنًا، كما تم تحويل 12 حالة لاستكمال التدخلات الطبية أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن القافلة قدمت جميع خدماتها وصرفت الأدوية مجانًا للمواطنين.