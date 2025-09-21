محافظ شمال سيناء يوقع بروتوكول جديد مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان

أ ش أ

وقع الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع المهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك في مقر الهيئة بمدينة نصر، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتحقيق تكامل الأدوار في خدمة مشروعات التنمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية التعاون في دعم المشروعات التنموية بشمال سيناء، معربًا عن تقديره لجهود الهيئة في الارتقاء بالقطاع السكني.

من جهته، أعرب المهندس وليد البارودي عن سعادته بزيارة المحافظ للهيئة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس الهيئة درع الهيئة إلى محافظ شمال سيناء تقديرًا لجهوده.