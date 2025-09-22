رعب حقيقي| أمير كرارة يكشف كواليس تجسيد شخصية المنسي

في حوار اتسم بالدفء والصراحة، فتح النجم أمير كرارة قلبه لـ"صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة دي إم سي كاشفًا عن كواليس أصعب أدواره وأكثرها تأثيرًا في مسيرته الفنية، وهو تجسيد شخصية الشهيد الأسطورة أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار".

واعترف كرارة بأنه شعر بـ"رعب حقيقي" لم يشعر به من قبل عند التحضير للشخصية، وقال: "هذه المرة الأمر مختلف تمامًا، أنت لا تجسد شخصية من وحي الخيال، بل بطل قومي حقيقي، له أسرة وأصدقاء وزملاء سلاح، وكل مصر تعرفه وتحبه. المسؤولية كانت مرعبة، وكنت أعلم أن الخطأ فيها غير مسموح".

وتحدث كرارة عن أصعب اللحظات التي مرت عليه أثناء التصوير، مشيرًا إلى أن مشاهد المعارك، خاصة مشهد الاستشهاد الأخير، كانت تستنزفه نفسيًا وجسديًا. وأضاف: "مقابلة أسرة الشهيد وأبنائه كانت نقطة فاصلة في حياتي، شعرت وقتها بحجم الأمانة التي أحملها على عاتقي، وأن هذا العمل ليس مجرد مسلسل، بل هو توثيق لبطولة رجل ضحى بحياته من أجلنا".

وأشاد كرارة بالدعم الكبير الذي تلقاه من المخرج بيتر ميمي وفريق العمل، مؤكدًا أن نجاح المسلسل بهذا الشكل الأسطوري كان توفيقًا من الله أولاً، ثم نتيجة إخلاص كل من شارك فيه.