كنت بحاجة للمال| أمير كرارة يكشف مفاجأة عن قصة كفاحه

في رحلة عبر الزمن، أعاد النجم أمير كرارة فتح صفحات من ماضيه قبل الشهرة والنجومية، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامجها صاحبة السعادة المذاع على قناة دي إم سي، حيث روى تفاصيل غير متوقعة عن بداياته وقصة كفاحه التي لم تكن مفروشة بالورود.

وبابتسامة عريضة، فاجأ كرارة الجمهور عندما كشف أنه عمل في فترة من حياته كبائع لعب أطفال في منطقة خان الخليلي، وقال: "كنت في مرحلة صعبة، وكنت بحاجة للمال، فنزلت بنفسي إلى خان الخليلي واشتريت مجموعة لعب ووقفت أبيعها للناس والسياح، وهذه التجربة علمتني الكثير عن الشارع المصري وعن قيمة الجنيه".

ولم تكن هذه هي المهنة الوحيدة التي امتهنها "باشا مصر"، حيث تحدث أيضًا عن عمله في معرض الموبيليا الخاص بوالده، وكيف أن هذه الفترة أكسبته خبرة في التعامل مع الناس والصبر.

وأضاف ضاحكًا: "كنت أفهم في أنواع الخشب جيدًا، ولو لم أكن ممثلاً، ربما كنت سأستمر في هذه المهنة".

وأوضح كرارة أن دخوله مجال الإعلانات ثم التمثيل جاء عن طريق الصدفة البحتة، وأنه لم يخطط أبدًا ليصبح ممثلاً، لكنه يعتبر كل خطوة في حياته، بما في ذلك أيام الكفاح، هي التي صنعت شخصيته وجعلته يقدر النجاح الذي وصل إليه اليوم.