أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد
انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
حبس متهمة لإدارتها ناديا صحيا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس سيدة لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادى صحى "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للأداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها أحد الأشخاص ، و 5 سيدات لـ "4 منهم معلومات جنائية" .. وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

جهات التحقيق نادى صحى الأعمال المنافية

