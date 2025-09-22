قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى شريف فتحى وزير السياحة والآثار والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة بشأن حادثة اختفاء الأسورة الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، وما أثارته من صدمة وغضب في الأوساط الأثرية والثقافية، حيث أعادت إلى الواجهة ملف ضعف الرقابة الأمنية داخل المتاحف والمواقع الأثرية.

وتساءل " عبد الحميد " عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لتشديد الرقابة وتحديث منظومة الأمن في جميع المتاحف على مستوى الجمهورية، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد التراث المصري العالمي ؟

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بمجموعة من المقترحات العملية لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية فى مقدمتها العمل على تحديث منظومة المراقبة الإلكترونية بتركيب كاميرات حديثة عالية الجودة مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وتفعيل البوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش للعاملين والزائرين عند الدخول والخروج وإعادة هيكلة فرق الأمن الداخلي مع الاستعانة بشركات متخصصة في الحراسة والتأمين.

وطالب بتطبيق نظام تتبع إلكتروني للقطع الأثرية من خلال ترقيمها ورقمنتها وربطها بقاعدة بيانات مركزية وتدريب العاملين والموظفين على أساليب حماية الآثار والتعامل مع حالات الطوارئ وإحكام الرقابة على معامل الترميم والمخازن باعتبارها أكثر الأماكن عرضة للتسرب أو الفقد.

وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بشكل صارم ضد أي مسئول يثبت تقصيره في حماية الآثار.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد بتكليف المحافظين بصفة عامة والمحافظين داخل المحافظات والمناطق الأثرية والتى تتواجد بها متاحف بوضع خطط عاجلة لتأمين المتاحف والمناطق الأثرية .

محمد عبد الحميد الشئون الاقتصادية مجلس النواب وزير السياحة المتاحف الأسورة الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

فلسطين

وزير الخارجية الدنماركي: نعمل على خطة للاعتراف بدولة فلسطينية

فلسطين

الخارجية الألمانية تدعو إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين

الأوقاف

كيف تواجه مبادرة “صحح مفاهيمك” الفكر المتطرف؟.. المتحدث باسم وزارة الأوقاف يجيب

بالصور

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد