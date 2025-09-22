تحرير 19 محضرًا تموينيًا ضد المخابز السياحية في كفر الشيخ

كثفت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، من حملاتها التفتيشية على المخابز السياحية والإفرنجية، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وبهدف ضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراقبة الأسواق.

جاء هذا تنفيداً لتعليمات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت هذه الحملات، التي تمت تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن ضبط 15 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، 4 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار مديرية التموين بكفر الشيخ في جهودها الرقابية لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية حقوق المستهلكين لا سيما مع انطلاق العام الدراسي الجديد.