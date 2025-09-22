بمشاركة الأم.. تفاصيل تعذيــ.ــب طفل على يد زوج والدته بالإسكندرية

بدأت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام، التحقيق في واقعة تعذيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات على يد زوج والدته، وبعلم الأم ومشاركتها.

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من الأهالي يفيد بسماعهم صرخات استغاثة متكررة للطفل "ح.ح.ر" (5 سنوات) من شقة والدته، فتوجهت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ.

حقيقة التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ش.ص"، وهو عاطل، اعتاد التعدي بالضرب المبرح على الطفل وحرقه في أماكن متفرقة من جسده مستخدمًا "ملعقة"، وأن والدة الطفل، المتهمة "ه.ح" (ربة منزل)، كانت على علم كامل بتلك الممارسات.

المتهم متعاطي “مخدرات”

وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي من متعاطي مخدر "الآيس" وكان يرتكب جريمته تحت تأثير المواد المخدرة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة زوج الأم على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات وعرض الطفل على الطب الشرعي.