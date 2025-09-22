"المهندسين الكهربائيين” تطلق مؤتمرها الدولي الثاني.. الاثنين

تنظم جمعية المهندسين الكهربائيين برئاسة المهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "دور الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ من أجل مستقبل أفضل لمصر"، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 من الشهر الجاري بمقر جمعية المهندسين المصرية، حيث تنطلق فعالياته في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

ويهدف المؤتمر إلى بحث أحدث التوجهات العالمية في مجال الطاقة النظيفة ،وتعزيز جهود التنمية المستدامة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على مصر والعالم

وأكد المهندس فاروق الحكيم، أن المؤتمر سيتضمن جلسات حوارية ومناقشات مستديرة بمشاركة خبراء وباحثين متخصصين ،مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية ستشمل مصادر الطاقة المختلفة لإنتاج الكهرباء والطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح والنووية ،وترشيد استهلاك الكهرباء ،والمباني الخضراء والشبكات الذكية ،إضافة إلى مناقشة تأثير أزمة المناخ على الزراعة في مصر وتداعيات النفايات البلاستيكية على المحيطات والمناخ العالمي، فضلا عن ندوة متخصصة حول المياه.

ويعد المؤتمر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المناخ والطاقة النظيفة ويفتح المجال أمام حلول عملية تدعم توجهات مصر في التحول إلى مستقبل أكثر استدامة وصديقا للبيئة.