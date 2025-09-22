إدراج 28 باحثا من جامعة المنوفية بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى رصيد جامعة المنوفية على الساحة الدولية، أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية إدراج 28 باحثًا من علماء ومنتسبي الجامعة ضمن قائمتها المرموقة التي تضم أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا واستشهادًا بأبحاثهم، وذلك وفق النسخة الثامنة الصادرة في 19 سبتمبر 2025.

وقد أعرب رئيس جامعة المنوفية، عن فخره واعتزازه بما حققه علماء وباحثو الجامعة، بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس مكانة الجامعة وريادتها العلمية على مستوى العالم.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة مستمرة في تقديم كل الدعم لباحثيها وتوفير المناخ الأكاديمي والبحثي الذي يساعدهم على تحقيق التميز العلمي، بما يخدم مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية ويسهم في تنمية المجتمع مضيفا أن هذه الإنجازات تؤكد هذه التزام جامعة المنوفية بالتميز الأكاديمي والبحثي، وتبرز دورها الفاعل في تعزيز المعرفة، وتعكس الجهود المبذولة للجامعة و هؤلاء العلماء فى المساهمة فى تطوير المجتمع، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لعلماء وباحثي الجامعة المصنفين بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم مقدما الشكر لجميع فرق العمل بالجامعة التي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز مشيرا أن التخصصات شملت البيئة والتصميم الكيمياء والطب السريري وعلوم الأرض والبيئة والتقنيات التمكينية والاستراتيجية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضيات والإحصاء والفيزياء وعلم الفلك.

كما أشار الدكتور حاتم سيدأحمد عميدكلية الحاسبات والمعلومات والمشرف علي مركز المعلومات الي أن إدراج ٢٨ باحثًا وعالمًا من جامعة المنوفية ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية يعكس مدى دعم الجامعة المتواصل لمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي.

وأضاف أن الجامعة تحرص على التأكيد على ضرورة كتابة الباحث انتسابه للجامعة أثناء النشر العلمي لجميع أوراقه البحثية الدولية، مما يرفع من مكانتهم العلمية ويعزز التصنيفات العالمية للجامعة.

شملت قائمة العلماء بجامعة المنوفية المدرجين الدكتور فتحى عبد السميع والدكتور أحمد عبد اللطيف والدكتورة هالة أبو مصطفى والدكتور ع.س. أبوحصوة والدكتور أحمدأبو المعاطي والدكتور م.أبو شادي والدكتور و.س.عامر والدكتور عاصم أ.عطية والدكتور ف.العجواني والدكتور عادل عبدوالعلا والدكتور ابراهيم أ.الجندي والدكتور أحمدالخولي والدكتور أحمد عبداللطيف والدكتور أحمد أبوالمعاطي والدكتور رؤوف أ.ح.الملواني والدكتور عصام ر.الزهاروالدكتور محمدحماد والدكتور محمد إسماعيلكرار والدكتور حسام أ.نبوي والدكتور سعدرماح والدكتور م.رزق الله والدكتور ناصر سعيد والدكتور عمرسعيد والدكتور محمدسالم والدكتور طه عبد المهيمن طه والدكتور ةمها توني والدكتور امام واكد والدكتور أحمد نبيه زكي راشد .

ومن الجدير بالذكر أن جامعة ستانفورد تستند على قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العلمي السيفير لاستخراج مؤشرات متنوعة للقائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من مؤلفين آخرين (مؤشر H)، ومؤشر HM للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضيع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).