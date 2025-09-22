دوللي شاهين لـ صدى البلد: أرفض المصطلحات .. وأحب التمثيل | فيديو

كشفت الفنانة دوللي شاهين عن رأيها في المصطلحات التي تطلق على السينما.

قالت “شاهين” في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري " انا ضد المصطلحات والمسميات في دور أقبل به و دور أرفض ، كل دور حسب الدور و الشخصية ، لكن مفيش حاجه إسمها مصطلحات ، مفيش حاجه اسمها سينما نظيفة و لا يوجد مصطلحات في دور جيد و دور غير جيد.



يذكر أن انتهت المطربة اللبنانية دوللى شاهين، من تسجيل أغنيتها الجديدة «ترند»، من كلمات الشاعر أحمد سليم وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدا لعرضه قريبا والفيديو كليب تم تصويره بخاصية ال ai فكرة دوللي شاهين.

أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات « ياللا يا غدار، واغنية روح زورن»بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»، ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

تجمع يالا يا غدّار بين الأسلوب الغربي والروح الشرقية، مما جعلها تتميز ضمن الإصدارات الحديثة للنجمة. بالنظر إلى تجربتها الفنية، تأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة من الأعمال التي قدمتها مؤخراً.