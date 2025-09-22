نتنياهو: سنقضي على المحور الإيراني

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاحتلال سيقضي على المحور الإيراني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إيصال وترسيخ رسالة لشعبه بأنهم مهددون أمنيا باستمرار، خاصة أن مشكلة غزة بالنسبة لحكومة الاحتلال أمر متعب، مشددا على أن نتنياهو يستهدف احتلال غزة بالكامل حاليا وهو في مرحلة احتلال 80% منها ويسعى لتسويق انتصاره.

وقال إن القوات المتواجدة في سيناء تؤمن الحدود من الإرهاب والتهريب وغيره، منوها أن مصر تحترم اتفاقية السلام حتى الآن، أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام وكل التعهدات الدولية، لافتا إلى أن مصر تسعى لحماية حدودها من كل التهديدات التي تستهدفها بما تراه وفق سياسة القوات المسلحة.

وأوضح اللواء وائل ربيع أن نسب الهدم في غزة الآن فاق الوصف، علاوة على ضخ أموالا طائلة لهدم المنازل.