مطار مرسى علم يستقبل 180 رحلة دولية خلال أسبوع

يشهد مطار مرسى علم الدولي انتعاشة سياحية ملحوظة مع استقبال نحو 180 رحلة دولية من 12 دولة مختلفة خلال الأسبوع الجاري، تمتد من السبت وحتى الجمعة المقبلة، في مؤشر واضح على تزايد الإقبال الأوروبي على المقاصد السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب جداول التشغيل، يستقبل المطار اليوم فقط 15 رحلة جديدة، منها ثماني رحلات قادمة من بولندا، وثلاث من التشيك، ورحلتان من النمسا، إضافة إلى رحلة من سلوفاكيا وأخرى من هولندا. هذا التنوع يعكس حضور السوق الأوروبية بقوة في حركة الطيران إلى مرسى علم خلال الموسم الحالي.

وتعمل السلطات المختصة بالمطار على توفير أقصى درجات التيسير للسياح الوافدين عبر تسريع إجراءات الدخول مع الحفاظ على تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بدقة، ليتم بعدها نقل السياح مباشرة إلى الفنادق والمنتجعات لحجزهم المعد مسبقًا.

في المقابل، تشهد فنادق ومنتجعات مرسى علم ارتفاعًا لافتًا في نسب الإشغال، في ظل تزايد تدفق الرحلات الجوية خلال الأيام الأخيرة، حيث يؤكد عاملون بالقطاع السياحي أن هذه الحركة تعكس ثقة متنامية بالوجهة المصرية وتعد بداية مبشرة لموسم سياحي حافل يعطي دفعة جديدة لصناعة السياحة في البحر الأحمر.