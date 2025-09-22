المؤتمر: تأييد 120 دولة للقرار المصري بالوكالة الذرية يؤكد ثقة العالم في مصر

رحب حزب المؤتمر، بقرار الدورة (69) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتماد المقترح المصري الخاص بتطبيق نظام الضمانات الشامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي حظي بتأييد ساحق من 120 دولة.

وقال هيثم أمان، الأمين المساعد لشؤون التنظيم بالقاهرة: "إن هذا التأييد الدولي الكاسح يمثل اعترافاً دولياً بريادة مصر ودورها التاريخي في تعزيز السلام والأمن الإقليمي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف "أمان" في بيانه: "يسجل هذا القرار التاريخي انتصاراً للدبلوماسية المصرية التي تمكنت من حشد التأييد الدولي لإرادة المجتمع الدولي نحو إقرار معايير واضحة وملزمة للأمن النووي الإقليمي".

وأكد الأمين المساعد، أن القرار يرسخ ثلاثة مبادئ أساسية، حيث تطبيق الضمانات على كافة المنشآت النووية دون استثناء وانضمام جميع دول المنطقة لمعاهدة منع الانتشار النووي وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

واختتم "أمان" تصريحه بالتأكيد على أن "حزب المؤتمر يثمن هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير، ويدعو إلى تحويل هذه الإرادة الدولية إلى واقع ملموس، بما يخدم الأمن القومي المصري والعربي"، مشيداً بالجهود الدبلوماسية المصرية التي أسفرت عن هذا الإنجاز التاريخي.