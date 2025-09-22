قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اعترافات غربية متتابعة بدولة فلسطين تؤكد زخمًا دبلوماسيًا تقوده مصر بثبات وثقة

أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الاعترافات المتتالية من دول غربية بدولة فلسطين تمثل نقلة نوعية في المشهد السياسي الدولي، ومؤشرًا على تبدّل موازين الرؤية الغربية تجاه العدالة التاريخية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن دولًا محورية مثل بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدأت تتخذ خطوات عملية نحو الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، في تطور نوعي غير مسبوق.

وأكد زكريا،  أن بريطانيا أقدمت ولأول مرة على إدراج دولة فلسطين ضمن خرائطها الجغرافية الرسمية، وهي خطوة رمزية لكنها شديدة الدلالة، تعكس تحوّلًا في الرؤية السياسية البريطانية التي كانت لسنوات تتماهى مع الموقف الإسرائيلي، وتزامن ذلك مع تنامي الضغوط البرلمانية داخل كندا وأستراليا باتجاه الاعتراف الكامل، فضلاً عن إعلان البرتغال رسميًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، مما يعكس حراكًا دبلوماسيًا واسع النطاق، تترجم فيه العواصم الغربية إحساسًا متزايدًا بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية.


وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التحول لا يمكن فصله عن الدور المحوري الذي تلعبه مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة صياغة المشهد الإقليمي والدولي لصالح الحقوق الفلسطينية، من خلال قوة القاهرة الناعمة، وشبكة علاقاتها المتزنة مع العواصم الغربية، وموقعها الجيوسياسي الذي يجعل منها مركز توازن لا غنى عنه في ملفات الشرق الأوسط. 

وشدد على أن التحركات المصرية الهادئة لكنها الفعالة في المحافل الدولية، والجهود المتواصلة لوقف العدوان على غزة، هي جزء أصيل من الدفع باتجاه موجة الاعترافات المتسارعة، والتي ستُحدث اختراقًا نوعيًا في مسار القضية الفلسطينية.


وتابع إن ما نشهده اليوم، ليس مجرد تغير في سياسات أو قرارات عابرة لعواصم الغرب، بل هو تصدعٌ تدريجي في جدار صمت طويل، بناه الغرب على مدار عقود فوق ركام النكبة، ودفع فيه الفلسطينيون الثمن من دمهم وتشريدهم وتاريخهم، كما أن الاعترافات التي تتوالى ليست سوى ارتداد لنبض الشارع العالمي، ولصوت الحق حين يتجاوز الضجيج الإعلامي، ويشق طريقه في صمتٍ لكنه عميق، وما بين لحظة إدراج فلسطين على خريطة بريطانية، ورفع علمها في ساحة أممية، تستعيد الدولة المحتلة شيئًا من شرعيتها المسلوبة، بينما تخسر دولة الاحتلال شيئًا من غطرستها السياسية والرمزية.

أحمد سمير مجلس الشيوخ غزة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

ترشيحاتنا

عبير أحمد

أمهات مصر: مبادرة صحح مفاهميك ستعالج السلوكيات السلبية في المجتمع

ذكاء اصطناعي

الوزراء: مصر تتجه نحو تطوير المناطق الصناعية الذكية كنموذج متقدم لإعادة تشكيل المشهد الصناعي

وزارة العمل

العمل: احتمالية توقف بعض الخدمات الإلكترونية لإجراء صيانة على أجهزة "الداتا سنتر"

بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد