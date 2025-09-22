قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا
باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على أولمبيك مارسيليا، اليوم الإثنين، على ملعب “فيلودروم” ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

كانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اضطرت إلى تأجيل كلاسيكو فرنسا بين باريس ومارسيليا، التي كانت مقررة مساء أمس الأحد، بسبب التقلبات الجوية و العواصف الرعدية.

يأتي هذا التأجيل في توقيت حساس، إذ يتزامن الموعد الجديد مع حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 1.
ويغيب عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان عن حفل جائزة الكرة الذهبية بسبب مباراة مارسيليا، رغم كونه أبرز المرشحين لحصد الجائزة.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي، تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

في المقابل، يأمل مارسيليا في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، ومواصلة تحسين وضعه في ترتيب الجدول.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن كل من موناكو وليون وستراسبورج، بينما يحل مارسيليا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

