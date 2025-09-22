موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً على أولمبيك مارسيليا، اليوم الإثنين، على ملعب “فيلودروم” ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي.

كانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اضطرت إلى تأجيل كلاسيكو فرنسا بين باريس ومارسيليا، التي كانت مقررة مساء أمس الأحد، بسبب التقلبات الجوية و العواصف الرعدية.

يأتي هذا التأجيل في توقيت حساس، إذ يتزامن الموعد الجديد مع حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويغيب عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان عن حفل جائزة الكرة الذهبية بسبب مباراة مارسيليا، رغم كونه أبرز المرشحين لحصد الجائزة.

ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي، تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للإنفراد بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

في المقابل، يأمل مارسيليا في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، ومواصلة تحسين وضعه في ترتيب الجدول.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن كل من موناكو وليون وستراسبورج، بينما يحل مارسيليا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.