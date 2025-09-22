أحمد شوبير يكشف دور لجنة الحكماء في حسم مصير انتخابات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير الدور الذي تقوم به لجنة الحكماء في النادي الأهلي وذلك مع اقتراب موعد انتخابات مجلس إدارة النادي.



‏وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بمناسبة الكلام الكتير عن انتخابات الاهلي ودور لجنة الحكماء .. اللجنه كانت مكونه من 4 شخصيات كابتن حسن حمدي ود حسن مصطفي والحاج تيسير الهوارى والحاج جمال الجارحي ودورها دايما استشارى وتقديم النصح فقط وليست صاحبة قرار .. ".

وأضاف شوبير :"رحل الحاج تيسير عليه رحمة الله وابتعد الكابتن حسن حمدي لظروف صحيه وبالطبع د حسن مصطفي لديه انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد وبالتالي هو مشغول جدا في معركته ونتمني له التوفيق وبالتالي لم بتبقي سوى الحاج جمال الجارحي ربنا يديله الصحه والعافيه ..بس خلاص".



كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة داخل القلعة الحمراء.

وقال الكومي، خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" الذي يقدمه رفقة الإعلامي أحمد جلال، إن المؤشرات الأولية داخل النادي حسمت ملامح القائمة التي سيخوض بها الخطيب السباق الانتخابي، حيث يترشح على مقعد الرئيس.