شوبير يحسم موقف زيزو من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، من المشاركة أمام الزمالك في مواجهة القمة المقبلة.



وقال شوبير عبر تصريحات برنامجه الإذاعي إن زيزو يواصل برنامجه التأهيلي حاليًا، ويجاهد لأجل اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك، إلا أن الأقرب غيابه لصعوبة تعافيه الكامل من الإصابة.

وكشف محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عن مصير أحمد سيد زيزو في مباراة حرس. الحدود بالدوري المصري.

وقال محمد يوسف عبر تصريحات إذاعيه في الكورة مع فايق: "نتمنى أن يلحق زيزو مباراة الزمالك وهو خارج مباراة حرس الحدود".

على الجانب الآخر، انتقد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، انتقال احمد سيد زيزو من الزمالك إلى الاهلي مشيرا إلى انه خان نادي الزمالك .