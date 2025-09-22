تعثر صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أزمة في الزمالك بسبب تعثر صرف المستحقات المالية المتأخرة حتى الآن للاعبي الفريق .



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعثر صرف المستحقات المالية المتأخرة حتى الآن للاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة".

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة حكام مباراتي الزمالك والجونة والأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة بطولة الدوري الممتاز .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت نظيره فريق حرس الحدود في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.