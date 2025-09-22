قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
رياضة

تعثر صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الزمالك

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أزمة في الزمالك بسبب تعثر صرف المستحقات المالية المتأخرة حتى الآن للاعبي الفريق .


وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعثر صرف المستحقات المالية المتأخرة حتى الآن للاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة".

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة حكام مباراتي الزمالك والجونة والأهلي وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة بطولة الدوري الممتاز .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت نظيره فريق حرس الحدود في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين.

فيما يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

