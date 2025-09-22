بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد الجولة الثامنة بالدوري والقناة الناقلة

تقام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2025 - 2026.

وتنطلق 10 مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

وذاع مباريات الدوري المصري في الجولة الثامنة عبر قناة أون سبورت باعتبارها القناة التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانييك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2025- 2026 برصيد 16 نقطة.

مواعيد مباريات الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري



الإثنين 22 سبتمبر



فاركو vs المصري البورسعيدى في تمام الساعة الـ 5 مساء



زد vs الاتحاد السكندري في تمام الساعة الـ 8 مساء



بتروجت vs غزل المحلةفي تمام الساعة الـ 8 مساء



الثلاثاء 23 سبتمبر



حرس الحدود vs الأهلي في تمام الساعة الـ 5 مساء



الزمالك vs الجونة في تمام الساعة الـ 8 مساء



الطلائع vs المقاولون العرب في تمام الساعة الـ 8 مساء



الاربعاء 24 سبتمبر



سيراميكا vs مودرن سبورت في تمام الساعة الـ 5 مساء



انبى vs الإسماعيلي في تمام الساعة الـ 5 مساء



البنك الاهلى vs وادى دجلة في تمام الساعة الـ 8 مساء



الاربعاء 1 أكتوبر



كهرباء الاسماعيلية vs بيراميدز في تمام الساعة الـ 8 مساء