أحمد حسن: زيزو تواجد منذ قليل في اتحاد الكرة للاستماع لأقواله في قضية الزمالك

كشف الاعلامي أحمد حسن تقارير بشأن أحمد سيد زيزو و قضية نادي الزمالك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن :"تقارير.. زيزو تواجد منذ قليل في اتحاد الكرة للاستماع لأقواله في القضية الخاصة بالزمالك".



وفي سياق اخر كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، الأقرب، من المشاركة أمام الزمالك في مواجهة القمة المقبلة.



وقال شوبير إن زيزو يواصل برنامجه التأهيلي حاليًا، ويجاهد لأجل اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك، إلا أن الأقرب غيابه لصعوبة تعافيه الكامل من الإصابة.