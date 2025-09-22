جامعة الغردقة تنظم لجنة طبية متخصصة للكشف على الطلاب الجدد

شهدت جامعة الغردقة اليوم انعقاد لجنة طبية متخصصة للكشف على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة.

اللجنة، التي جرى تنظيمها عبر اللجنة الطبية الثلاثية بجامعة الغردقة، قامت بإجراء المقابلات الشخصية والفحوص الطبية الدقيقة بهدف اختيار الطلاب الجدد وفق معايير موضوعية تراعي الجودة والتميز، بما يعكس حرص الجامعة على استقطاب الكوادر الطلابية القادرة على المساهمة في تطوير المجتمع والقطاع الطبي مستقبلًا.

وضمت اللجنة نخبة من الأطباء والمتخصصين من قطاعات طبية متنوعة، بينهم الدكتور كيرلس بطرس، عضو إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر وأخصائي النساء والتوليد، والدكتور هشام محمود، أخصائي العلاج الطبيعي، إلى جانب فريق من التمريض يضم كلًا من: شيرين محمد السيد، هند رجب حسين، وليلي، وذلك لضمان دقة الفحوص والإشراف على جميع مراحل الكشف.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة الغردقة على دمج العمل الأكاديمي بالخدمات الطبية، بما يواكب توجه الدولة نحو رفع مستوى الرعاية الصحية داخل المؤسسات التعليمية، ويعزز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي وصحي يسهم في خدمة المجتمع المحلي.