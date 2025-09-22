ميزانية كبيرة لحسم هذا الملف.. تطور جديد في الأهلي بشأن المهاجم

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتحرك بشأن تدعيم مركز رأس الحربة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكثف النادي الأهلي مفاوضاته من الآن من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليكون بديلاً للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في الفترة القادمة الذي رحل إلى كولومبوس كرو الأمريكي ولم يستطع الأحمر تعويضه حتى الآن رغم التعاقد مع محمد شريف.



ومسؤولو النادي الأهلي قرروا متابعة عدد كبير من المهاجمين الأفارقة والأجانب في أوروبا للتعاقد مع لاعب محترف في الشتاء ، وأن إدارة النادي سترصد ميزانية كبيرة لحسم هذا الملف.