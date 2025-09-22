قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
أخبار البلد

انطلاق مهرجان الألعاب الرياضية بجامعة حلوان مع بداية العام الجامعي الجديد

حسام الفقي

انطلقت فعاليات مهرجان الألعاب الرياضية في جامعة حلوان بالتزامن مع بداية العام الجامعي الجديد، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الطلاب. وينظم المهرجان الإدارة العامة لرعاية الطلاب، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز روح المنافسة والتعاون بين الطلاب.

ويشمل المهرجان مجموعة متنوعة من الألعاب الفردية والجماعية، مثل كرة القدم، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، وبادل كرة القدم بمشاركة فرق من مختلف الكليات. ويهدف المهرجان إلى اكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب ويصقلها، تعزيز روح الفريق والانتماء للجامعة، نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، دعم التواصل بين الطلاب من مختلف الكليات.

وقد شهد اليوم الأول حضورًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وسط أجواء احتفالية وحماسية، حيث تم تنظيم عروض رياضية واستعراضية، إلى جانب مسابقات ترفيهية وجوائز للمشاركين.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذا الحدث يأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب الجامعي بشكل متكامل، من خلال الجمع بين التفوق الأكاديمي والمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية.

عقد المهرجان بريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ويقام المهرجان من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب التي تقدم دعمًا مستمرًا للأنشطة الطلابية، وتعمل على تنظيم فعاليات متنوعة على مدار العام، تشمل مهرجانات رياضية، ومسابقات ثقافية، ورحلات ترفيهية، ومعسكرات تدريبية.

