ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أول تعليق من ماريسكا بشأن إصابة كول بالمر

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن النادي يُتابع عن كثب حالة لاعبه كول بالمر، مشيرًا إلى أن اللاعب ليس بحاجة لإجراء جراحة في الفخذ حتى الآن.


واضطر نجم إنجلترا للخروج من الملعب في الدقيقة 21 من المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد 2-1 يوم السبت الماضي؛ بسبب تجدد إصابته التي أدت إلى غيابه عن مباراتي الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام وفولهام قبل فترة التوقف الدولي.


وأضاف ماريسكا أن الجهاز الطبي لتشيلسي لا يزال يُقيّم آخر انتكاسة لبالمر.
وقال ماريسكا في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس": "نعمل يوميًا، أسبوعًا بعد أسبوع، مباراة بعد مباراة، لنرى حالته ونقرر ما سنفعله".


وعند سؤاله إن كان ذلك يعني أن بالمر قد يحتاج إلى عملية جراحية، أضاف: "لم يخبرني الطاقم الطبي بالجراحة حتى اليوم".


واختتم: " لا أعرف إن كانت ستُجرى خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، لكنني لا أعتقد ذلك بصراحة".

