تحرير 28 محضرًا وإعدام مواد غذائية في حملة لمديرية الصحة بالمنوفية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتورة إيناس مفيد بالتعاون مع مكتبي مراقبة الأغذية بأشمون والباجور حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية.

وتم المرور على 14 منشأة غذائية متنوعة، وتم تحرير 14 محضرًا لمخالفة القرار 96 لسنة 67 (مخالفة اشتراطات صحية)، تحرير 14 محضرًا لمخالفة القرار 97 لسنة 67 (عدم حمل شهادات صحية)، سحب 3 عينات غذائية لإرسالها للمعامل المركزية للفحص.

كما تم إعدام 17 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجاء إجمالي المحاضر المحررة 28 محضرًا.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المديرية المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان تداول غذاء آمن بالأسواق، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأوضح أن الحملات الرقابية سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع مراكز المحافظة، بما يحقق أعلى معايير السلامة الغذائية، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.