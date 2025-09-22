قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو عبر منصة الدول المقترضة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية
رئيس الوزراء يشارك في إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة
21 بلدية فرنسية ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع استعداد فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33
بسبب صلاح.. رسالة قوية من ميدو للقائمين على الكرة الذهبية
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
محافظات

تحرير 28 محضرًا وإعدام مواد غذائية في حملة لمديرية الصحة بالمنوفية

مروة فاضل

 شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتورة إيناس مفيد بالتعاون مع مكتبي مراقبة الأغذية بأشمون والباجور حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية.

وتم المرور على 14 منشأة غذائية متنوعة، وتم تحرير 14 محضرًا لمخالفة القرار 96 لسنة 67 (مخالفة اشتراطات صحية)، تحرير 14 محضرًا لمخالفة القرار 97 لسنة 67 (عدم حمل شهادات صحية)، سحب 3 عينات غذائية لإرسالها للمعامل المركزية للفحص.

كما تم إعدام 17 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجاء إجمالي المحاضر المحررة 28 محضرًا.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المديرية المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان تداول غذاء آمن بالأسواق، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطن، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وأوضح أن الحملات الرقابية سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع مراكز المحافظة، بما يحقق أعلى معايير السلامة الغذائية، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية صحة المنوفية

