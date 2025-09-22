رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك عقب إعلان بريطانيا أمس الاعتراف بدولة فلسطين.



ووصف سويني - في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/ - اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية بأنه "لحظة تاريخية"، منوها بضرورة أن يكون هناك إجراءات متابعة لاحقة لهذا الاعتراف تشمل وقف اتفاقية التجارة الحرة البريطانية-الإسرائيلية.



وأضاف سويني - خلال مشاركته في فعالية أقامتها البعثة الفلسطينية في لندن - أنه "ينبغي أن يكون هناك وقف لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وتدفق للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين، وإطلاق سراح للمحتجزين الإسرائيليين.



وشدد رئيس وزراء اسكتلندا على أهمية وجود تضامن دولي مع فلسطين لدعم الشعب من أجل حمايته من هذه الإبادة الجماعية وإرساء حياة سالمة وآمنة.



وكانت أربع دول غربية كبرى، هي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أعلنت أمس /الأحد/ اعترافها رسميا بدولة فلسطين. فيما ينتظر أن تعلن دول أخرى، على رأسها فرنسا، اعترافها بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم /الاثنين/.