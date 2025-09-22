قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
أ ش أ

دعا رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك عقب إعلان بريطانيا أمس الاعتراف بدولة فلسطين.


ووصف سويني - في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/ - اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية بأنه "لحظة تاريخية"، منوها بضرورة أن يكون هناك إجراءات متابعة لاحقة لهذا الاعتراف تشمل وقف اتفاقية التجارة الحرة البريطانية-الإسرائيلية.


وأضاف سويني - خلال مشاركته في فعالية أقامتها البعثة الفلسطينية في لندن - أنه "ينبغي أن يكون هناك وقف لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وتدفق للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين، وإطلاق سراح للمحتجزين الإسرائيليين.


وشدد رئيس وزراء اسكتلندا على أهمية وجود تضامن دولي مع فلسطين لدعم الشعب من أجل حمايته من هذه الإبادة الجماعية وإرساء حياة سالمة وآمنة.


وكانت أربع دول غربية كبرى، هي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أعلنت أمس /الأحد/ اعترافها رسميا بدولة فلسطين. فيما ينتظر أن تعلن دول أخرى، على رأسها فرنسا، اعترافها بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم /الاثنين/.

رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطين اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

