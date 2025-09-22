بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق منافذ لبيع البيض بالقاهرة والجيزة

أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، قافلة مكونة من 6 سيارات محملة ببيض المائدة، بسعر 140 جنيه للكرتونة، وذلك في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ببعض الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، أن تلك القافلة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف محاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالمساهمة في خفض الأسعار.

وأشار الخطيب، إلى أنه تم طرح كميات ظن بيض مائدة عالي الجودة من إنتاج محطات الهيئة في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وتم طرحه في منافذ متنقلة بميادين القاهرة الكبرى والمناطق الأكثر احتياجاً بأسعار تنافسية تقل بنحو 20% عن أسعار السوق، ذلك بالإضافة إلى المنافذ الثابتة التابعة الهيئة بديوان الهيئة ومديرياتها بالمحافظات.

فيما لاقت المبادرة استحساناً وقبولاً واسعاً من المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم لوزارة الزراعة، وهيئة الإصلاح الزراعي، على المجهود المبذول لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطن.