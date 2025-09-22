إنفرادان مهدران.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري وفاركو

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين المصري وفاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد السويس في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونفذت كرة عرضية من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من جهة اليسار قابلها كريم بامبو برأسية من منتصف منطقة الــ 6 ياردات ولكن ابعدها حارس فاركو محمد سعيد شيكا من منتصف مرماه في الدقيقة 8.

وحاول كريم بامبو لاعب المصري المرور يمين منطقة الجزاء ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء في الدقيقة 12.

وجاء انفراد بالمرمى من أحمد شعبان لاعب فاركو يمين منطقة الجزاء ولكنه فشل في ترويض الكرة فطالت ووصلت سهلة للحارس عصام ثروت في الدقيقة 16.

ورد المصري على هجمة فاركو ، بانفراد تام بالمرمى من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ثم الدفاع في الدقيقة 29.