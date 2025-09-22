قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
رياضة

إنفرادان مهدران.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المصري وفاركو

المصري وفاركو
المصري وفاركو
حسن العمدة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين المصري وفاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد السويس في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونفذت كرة عرضية من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من جهة اليسار قابلها كريم بامبو برأسية من منتصف منطقة الــ 6 ياردات ولكن ابعدها حارس فاركو محمد سعيد شيكا من منتصف مرماه في الدقيقة 8.

وحاول كريم بامبو لاعب المصري المرور يمين منطقة الجزاء ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء في الدقيقة 12.

وجاء انفراد بالمرمى من أحمد شعبان لاعب فاركو يمين منطقة الجزاء ولكنه فشل في ترويض الكرة فطالت ووصلت سهلة للحارس عصام ثروت في الدقيقة 16.

ورد المصري على هجمة فاركو ، بانفراد تام بالمرمى من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري يسار منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو ثم الدفاع في الدقيقة 29.

المصري وفاركو المصري فاركو إستاد السويس الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

بيراميدز

بيراميدز يعلن غياب 3 لاعبين مؤثرين أمام الأهلي السعودي

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار في مصر يوم الإثنين 22-9-2025

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يجتمع مع قادة المنتدي الاقتصادي العالمي و الاتحاد العالمي لتيسير التجاره

الإسكان

الإسكان: طرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر منصة مصر العقارية

بالصور

طريقة عمل الكشري المصري على أصولة

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

هوندا تصنع دراجة كهربائية جديدة لـ كبار السن

هوندا
هوندا
هوندا

شركة سيارات أمريكية متورطة في رشاوى للعملاء للتنازل عن الدعاوى القضائية

ريفيان
ريفيان
ريفيان

ينافس الروز ماري.. زيت طبيعي خارق في علاج الشعر وانبات الفراغات

علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر
علاج مشاكل الشعر

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

