الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بالكليات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، يرافقه الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود رفاعي مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب، عدداً من كليات الجامعة في جولة موسعة مع بداية العام الجامعي 2025/2026.

وشملت الجولة كليات الهندسة وعلوم الحاسب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، حيث اطمأن رئيس الجامعة على انتظام العملية التعليمية وجاهزية المدرجات والقاعات الدراسية لاستقبال الطلاب، وكذلك على تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بما يضمن انطلاقة قوية ومنظمة للعام الجامعي الجديد.

والتقى الدكتور تامر سمير بالطلاب، حيث هنأهم ببدء الدراسة، موجهاً رسالة ترحيب خاصة للطلاب الجدد، مؤكداً أن الجامعة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز من قدراتهم الأكاديمية والشخصية.

كما شدد على أهمية الالتزام والانضباط، والاستفادة من الأنشطة الجامعية التي تسهم في صقل الشخصية وتنمية القدرات بجانب التحصيل الأكاديمي.

من جانبه، أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أن جامعة بنها الأهلية وضعت خطة متكاملة لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن جميع الكليات مجهزة بالكامل، وأن أعضاء هيئة التدريس والإداريين حريصون على تقديم الدعم اللازم للطلاب لتحقيق أقصى استفادة علمية وأكاديمية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بوجودهم داخل جامعة بنها الأهلية، مؤكدين فخرهم بالانتماء إليها وما لمسوه من ترحيب واهتمام منذ اللحظة الأولى، معبرين عن تطلعهم لعام جامعي مليء بالجد والاجتهاد والنجاح.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

