محافظات

المشدد 10 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة والتعدى علي الآخرين بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للأشقاء الثلاثة، بعد إدانتهم في ارتكاب جريمة ضرب عمد مع سبق الإصرار والترصد، أحدثوا خلالها عاهة مستديمة بالمجني عليه، والاعتداء على آخرين بإستخدام أسلحة بيضاء، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أمير م غ ع" - مقيم عزبة حماد الجمهورية مركز بلبيس الشرقية، و "إبراهيم م غ ع" - مقيم عزبة حماد الجمهورية مركز بلبيس الشرقية، و "إسلام م غ ع" - مقيم عزبة حماد الجمهورية مركز بلبيس الشرقية، في الجناية رقم ١۲۰۹ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول العبور، و المقيدة برقم ٤٨١٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٢/١٠ بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية، ضربوا المجني عليه مسعد سالم سويلم سعيد عمداً مع سبق إصرار والترصد بأنهم وعلي اثر خلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم علي احداث اصابته وتوجهوا صوب مكان تقفوه ورائه واستوقفوا مركبته بالطريق العام.

 وما ان ظفروا به حتى أشهروا في مواجهته أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص، واعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدوا عليه بضريتين استقرتا في يديه اليمني واليسري بإستخدام تلك الأسلحة والأدوات فأحدثوا به أصابه في إعاقة والتي تقدر نسبة العجز منها حوالى 8% علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم ضربوا المجني عليهم كلاً من عبد الله مسعد سالم سويلم سيف مسعد سالم سويلم، والطفل ياسين مسعد سالم سويلم عمداً مع سبق الإصرار والترصد فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي اعجزت الأول والثاني عن اشغالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً واعجزت الثالث عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أسلحة بيضاء وأدوات تالي ذكرها.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

بالصور

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

