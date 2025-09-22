وكيل رياضة القليوبية يجتمع مع طلاب “علوم الرياضة” بجامعة بنها

عقد الدكتور وليد فرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اجتماعًا موسعًا مع أساتذة قسم الإدارة الرياضية والترويح وطالبات كلية علوم الرياضة بجامعة بنها المشاركات في برنامج التربية العملية، وذلك بمقر مديرية الشباب والرياضة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، إلى جانب أساتذة القسم وفي مقدمتهم الدكتور حماده الفاضي، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور محمد يونس، حيث تناول الاجتماع سبل دعم الطالبات خلال فترة التدريب العملي داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، وأهمية صقل مهاراتهن الميدانية بما يؤهلهن لسوق العمل الرياضي والإداري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور وليد فرماوي حرص المديرية على توفير بيئة تدريبية متكاملة تساعد الطالبات على تطبيق الجوانب النظرية بشكل عملي، مشيدًا بدور الجامعات في إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة مستقبل الرياضة المصرية. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى توزيع طلاب الفرقة الرابعة للتدريب بمراكز الشباب خلال فترة التدريب الميداني، بما يساهم في دمج طلاب كلية التربية الرياضية في العمل الفعلي داخل المراكز، وإكسابهم مهارات العمل الإداري والفني لضمان تخرج دفعات أكثر فاعلية تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأشار الفرماوي إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على خلق كوادر شبابية في مختلف المجالات، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة المتبادلة بين الشباب والمراكز، مع فتح الباب أمام الطلاب للإبداع والابتكار وتقديم أفكار جديدة تدعم تطوير مراكز الشباب وتساهم في إعداد جيل واعد من القيادات الرياضية.

والجدير بالذكر أن فترة التدريب الميداني تنفذ على مدار العام الدراسي، حيث يتم توزيع الطلاب على مراكز الشباب ببرامج تدريبية متصلة ومنفصلة خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بما يضمن استمرارية التدريب وتنوع الخبرات المكتسبة.