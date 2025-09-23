الإسعاف: وصلنا إلى قمة استخدام التكنولوجيا والعلم في تلقي البلاغات والتعامل معها

أكد الدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية بهيئة الإسعاف، أنه هناك تطوير كبير في الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية للمواطن .

وقال حسن درويش في حواره على قناة " المحور "، :" وصلنا إلى قمة استخدام التكنولوجيا والعلم في تلقي البلاغات والتعامل معها ".

وتابع حسن درويش :" لدينا مركز محترف لاستقبال البلاغات وفي بعض الأحيان لا يكون لدينا فترات انتظار لتلقي البلاغات على مستوى الجمهورية ".



وأكمل حسن درويش :" لدينا وحدات إسعاف قريبة من مراكز وقرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية".

ولفت حسن درويش :" كل بلاغ نتلقاه نتعامل معه كأنه حقيقي وأقرب عربية لمكان الحدث يتم توجيها للحدث ".