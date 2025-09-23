برلمانية: منطقة جرجوب الاقتصادية تدعم التنمية وتفتح آفاقًا للاستثمار الصحي

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية في التوسع بالمناطق الاقتصادية المتخصصة لتحقيق تنمية متكاملة.

منطقة جرجوب الاقتصادية لن تقتصر على النشاط الصناعي

وقالت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منطقة جرجوب الاقتصادية لن تقتصر على النشاط الصناعي والتجاري فقط، بل ستفتح الباب أمام مشروعات خدمية وصحية وسياحية، بما يجعلها مركزًا متكاملًا للتنمية في الساحل الشمالي الغربي."

وأضافت:"المنطقة الجديدة ستوفر فرصًا استثمارية كبرى في قطاع الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات."

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها بالتأكيد على أن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة يعد خطوة رائدة على طريق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتحقيق التوازن التنموي بين أقاليم الدولة.