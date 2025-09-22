الغندور ساخرا :شيكو بانزا المتمرد و اللي شال اسم الزمالك دخل قائمة مباراة الغد

سخر الإعلامي خالد الغندور من تدوال بعض رواد مواقع التواصل بتمرد الاعب شيكوبانزا علي الزمالك.

و كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. :شيكو بانزا المتمرد و اللي شال اسم الزمالك من انستجرام زي ما بيقولوا دخل قائمة الزمالك غدا استعدادا لمباراة الجونة.

أستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي فيريرا على تأجيل حسم موقف الانجولي شيكوبانزا من الانضمام لقائمة الأبيض لمباراة الجونة في بطولة الدوري حتى المران الأخير للفريق قبل اللقاء.

وجاهزية اللاعب البدنية والفنية هي التي سوف تحسم الموقف النهائي للاعب.

و يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.