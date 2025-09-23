قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إنذار على يد محضر من غرابة ضد إنبى لعدم ترشحه علي الرئاسة

محمد غرابة
محمد غرابة

تقدم محمد غرابة عضو مجلس إدارة إنبي السابق بإنذار على يد محضر ضد شركة إنبي بسبب عدم قبول أوراق ترشحه على مقعد الرئيس.

وأكد مصدر داخل انبى أن محمد غرابة حصل على أجازة لمدة عام وبالتالي رفضت شركة انبى دفع قيمة الاشتراك الخاص به وبالتالي لم يتم قبول أوراق غرابة بسبب عدم دفعه لقيمة الاشتراك .

علي جانب أخر .. كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أنه جرى تعديل موعد مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه على “فيس بوك”: «بناءً على التنسيق الذي تم بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن؛ تم تقديم موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية لتُقام يوم 4 أكتوبر بدلاً من 5 أكتوبر، وفي المقابل تم تأجيل موعد مباراة إنبي وزد لتُقام يوم 5 أكتوبر بدلاً من 4 أكتوبر»،

وأضاف: «يأتي هذا التعديل بهدف إنهاء ارتباطات الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز في وقت مبكر، وتحديدًا يوم 4 أكتوبر، بما يسمح بانضمام لاعبيها الدوليين بشكل أسرع إلى معسكر المنتخب»،

وتابع: «ويتوافق هذا التغيير مع قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتقديم موعد مباراة المنتخب المصري أمام جيبوتي لتُقام يوم 8 أكتوبر بدلاً من 10 أكتوبر».

واستطرد: «ويُعد هذا التعاون بين رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب خطوة إيجابية نحو تحقيق أفضل استعداد للمنتخب، بما يضمن تجميع اللاعبين في وقت كافٍ لخوض المباراة المصيرية».

محمد غرابة إنبي مهيب عبد الهادي الدوري بطولة الدوري بطولة الدوري المصري الممتاز

