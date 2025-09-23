قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الديهي عن فيديو طفلي طريق الرشيد بغزة: صرخاتهما مؤلمة ومصر تحركت لإنقاذهما

نشأت الديهي
نشأت الديهي
قسم التوك شو

علق الإعلامي نشأت الديهي، على مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرًا للطفل الفلسطيني الذي يحمل أخيه الصغير أثناء نزوحه من غزة.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الاثنين، "هذا الطفل الفلسطيني الذي أبهر العلم في إنسانيته تجاه أخيه الأصغر ضاقت به السبل مشي بين الناس بهذا الشكل حاملا أخيه يذهب ولا يعرف إلى أين ولكنه يصرخ ويقول ياما".


وأضاف "الولد يصرخ اعتقد أن هذا الفيديو يترجم ويروح للعالم كله وأنا لو في الجمعية العامة للأمم المتحدة اجيب الطفل صوت يحطم جدار الصخر، أنا لو مكان البعثة الفلسطينية هجيب هذا الفيديو اعتقد أن على الفلسطينيين والعرب يأخذوا الصورة مثل صورة محمد درة الذي قتل في حضن أبيه".


وتابع "هذا الطفل يصرخ صرخات تنفذ إلى القلب، فعلًا صوت مزعج ومؤلم هيبقى كابوس في أحلام كل الناس اللي عندهم ضمير بقول انشروا هذه الصورة أدي محمد الدرة فعلا شيء مؤلم وبين الصورة الحالية للطفل الذي يحمل أخيه ومش عارف يروح فين، ولم يتحرك أحد إلا الدولة المصرية التي يهاجمها أولاد الأفاعي".

الديهي نشات الديهي اخبار التوك شو غزة قطاع غزة

