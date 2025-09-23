رئيس الوزراء: أؤكد إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أؤكد إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين وباقي مناطق المنطقة، إضافة إلى قصف دولة قطر التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لانهاء الازمة في غزة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما قام به أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بالإعتراف بدولة فلسطين، يمثل لحظةتاريخية على المجتمع الدولي للقيام بدوره على أن يحصل فلسطين على دولة مستقلة ذات سيادة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لا بد أن يتم الاعتراف بشكل كامل لدولة فلسطين، وعلى الدول التي لم تشارك أن تقوم بالإعتراف، مؤكدا أنه لا بد أن نبني على تلك القرارات من أجل اطلاق عملية سلام بأفق زمي محدد للوصول لحل عادل وشامل.