قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب
وزير الخارجية: نطالب بمزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية
وزيرة خارجية بريطانيا: حكومة نتنياهو تختار تصعيد الحرب وعرقلة المساعدات
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو خطة السلام الوحيدة
شاهد.. دموع ديمبلي لحظة التتويج بالكرة الذهبية 2025
كيف نصل إلى همة النبي؟ روشتة شرعية تعينك على الطاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر.. شراكة إستراتيجية ورسالة سياسية تؤكد التعاون بين البلدين

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة
رنا أشرف

تشكل زيارة رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية مهمة، وما تفتحه من آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات. 

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق الروابط التاريخية والدبلوماسية التي جمعت القاهرة بسنغافورة منذ عقود، وتعكس حرص الجانبين على دفع علاقاتهما إلى مستوى أكثر شمولًا وفاعلية.

وتتزامن هذه الخطوة مع ما تشهده كل من مصر وسنغافورة من تجارب تنموية رائدة تحمل أوجه تشابه ملهمة، سواء في مساعي تحقيق التنمية المستدامة أو في بناء شراكات اقتصادية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل الزيارة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، قوامها تعزيز التعاون السياسي، وتوسيع فرص الاستثمار.

سعيد الزغبي: زيارة رئيس سنغافورة رسالة سياسية قوية تؤكد التعاون بين الشرق والغرب

قال استاذ السياسة دكتور سعيد الزغبي في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن زيارة فخامة رئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر تمثل لحظة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تعترف باستقلال سنغافورة، وهو ما يمنح الزيارة بُعدًا رمزيًا واحتفائيًا قبل الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين (1965 – 2026).

وأكد الزغبي أن “الزيارة ليست مجرد لقاء دبلوماسي، بل رسالة سياسية قوية تعكس إدراكًا مشتركًا بأن التعاون بين الشرق والغرب، وبين آسيا وأفريقيا، هو السبيل لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا”.

وأوضح أن “توقيع مذكرات التفاهم المتنوعة في مجالات الصحة والتعليم المهني والزراعة والنقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات الاجتماعية، يعكس إرادة سياسية صادقة لتنويع مجالات الشراكة وتقليل الاعتماد على قطاع واحد، ما يزيد من قدرة البلدين على التكيف مع التغيرات العالمية”.

وأضاف الزغبي: “سنغافورة تمتلك خبرات واسعة في إدارة الموانئ والنقل البحري، والمدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والتعليم الفني، وهي مجالات قادرة على دعم مسيرة التحديث والتنمية في مصر بشكل أسرع وأكثر كفاءة”.

وأشار إلى أن “استضافة منتدى الأعمال المصري السنغافوري والاتفاقيات الجديدة تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي والمستثمرين بأن مصر تتجه نحو تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الشفافية والتشريعات، بما يعزز الثقة السياسية والاقتصادية”.

ولفت الزغبي إلى أن “البعد الثقافي والديني في الزيارة، من خلال لقاءات رئيس سنغافورة مع المؤسسات الروحية المصرية، يعكس صورة مصر كجسر حضاري وإنساني يعزز قيم التسامح والاعتدال”.

واختتم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن “زيارة رئيس سنغافورة لمصر محطة تاريخية تعزز مكانة القاهرة كجسر يربط آسيا بأفريقيا، ورسالة سياسية واضحة بأن التعاون المتوازن والمتعدد هو السبيل لبناء مستقبل مزدهر للشعبين، بعيدًا عن الارتباط بحليف واحد فقط في النظام الدولي”.


 

سنغافورة زيارة رئيس سنغافورة الرئيس عبدالفتاح السيسي التغيرات العالمية منتدى الأعمال المصري السنغافوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

المضبوطات

وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

ترشيحاتنا

رئيس وزراء أستراليا

رئيس وزراء أستراليا: التهجير مستحيل ويعرض حياة الشعب الفلسطيني للخطر

رئيس الوزراء

مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل هو أيضا ضرورة أمنية

شغور مقعد إسرائيل

شغور مقعد إسرائيل في مؤتمر الأمم المتحدة يفضح عزلة تل أبيب الدولية

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد