حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
مصر تدعو المجتمع الدولي: آن الأوان لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف حمام الدم
العدل والقسط والظلم.. مصطلحات شرعية تعرف على الفرق بينها
احذر.. البناء على هذه الأرضي يعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
ماذا يحدث لضغط الدم عند الاستحمام بماء بارد؟
فن وثقافة

تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ 16 للفضائيات العريية

مهرجان الفضائيات العربية
محمد زاهر

شهدت الدورة الـ 16 لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين لعام 2025 بمصر والعالم العربي.


شارك في تكريم نجوم الفن والإعلام الاعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان والناقد طارق الشناوي وكان ضمن المكرمين يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري، صاحبة السعادة إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتيه ليلي، ملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار ، عمرو يوسف، إيهاب فهمي ،عصام السقا  ، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، كارولين عزمي، محمد شاهين ، اية سماحة، محمد الشرنوبي، انوشكا ،روجينا، اكرم حسني ،احمد فهمي،صابرين،عمرو محمود ياسين، محمد دياب، احمد عبد العزيز .


كما تم تكريم هاني البحيري كافضل مصمم أزياء  مصري بالعالم العربي شارك في أسابيع الموضة العالمية بأوروبا وآسيا والخليج.

ومن الإعلاميين تامر أمين وشريف هلال وريهام سعيد، وسهير جودة، ومفيدة شيحة، وأسما إبرهيم، وأحمد سعيد ميلاد أبي رعد،  إضافة إلى أفضل تنظيم أحمد زين، وأفضل تأمين أحمد فخامة وأفضل إضاءة وشاشات صابر عبد القادر.

مهرجان الفضائيات العربية أحمد السقا إسعاد يونس يسرا

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

شقق سكن لكل المصريين

حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بمقدم 25 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم

المعاهد الأزهرية

شيخ الأزهر يعفي الأيتام والمكفوفين من مصروفات المعاهد

أهمية التأمل في آيات الله الكونية.. طريق اليقين وراحة القلب

الأزهر يختتم أمسياته الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بمحاضرة عن القيم الإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

الأزهر يختتم أمسياته الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف بمحاضرة عن القيم الإنسانية في سيرة الرسول

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

