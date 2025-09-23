تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ 16 للفضائيات العريية

شهدت الدورة الـ 16 لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين لعام 2025 بمصر والعالم العربي.



شارك في تكريم نجوم الفن والإعلام الاعلامية وفاء ماهر نائب رئيس المهرجان والناقد طارق الشناوي وكان ضمن المكرمين يسرا، أحمد السقا، أحمد العوضي، ماجد المصري، صاحبة السعادة إسعاد يونس، أحمد زاهر وابنتيه ليلي، ملك، سيرين عبد النور، معتصم النهار ، عمرو يوسف، إيهاب فهمي ،عصام السقا ، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، كارولين عزمي، محمد شاهين ، اية سماحة، محمد الشرنوبي، انوشكا ،روجينا، اكرم حسني ،احمد فهمي،صابرين،عمرو محمود ياسين، محمد دياب، احمد عبد العزيز .



كما تم تكريم هاني البحيري كافضل مصمم أزياء مصري بالعالم العربي شارك في أسابيع الموضة العالمية بأوروبا وآسيا والخليج.

ومن الإعلاميين تامر أمين وشريف هلال وريهام سعيد، وسهير جودة، ومفيدة شيحة، وأسما إبرهيم، وأحمد سعيد ميلاد أبي رعد، إضافة إلى أفضل تنظيم أحمد زين، وأفضل تأمين أحمد فخامة وأفضل إضاءة وشاشات صابر عبد القادر.