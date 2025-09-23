إعلامي يتغنى بـ ناصر منسي.. تفاصيل

أشاد الإعلامي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب ناصر منسي.

وكتب الدردير عبر صفحته علي فيسبوك:"تتعاقب الأسماء من هنا وهناك، لكن تبقى أنت الأسطورة التي لا يبهت بريقها..".

وكان قد أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، باللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد المستوى الذي يُقدمه مع الفريق هذا الموسم.



وقال حازم إمام، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: "عبدالله السعيد، من أساطير الكرة في مصر وهيفضل أسطورة كبيرة، ده الموسم العشرين اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز وسجل أهداف في 20 موسم".



وأضاف: "عبدالله، كان نجم في الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز وأيخرًا الزمالك، ده نموذج للاعب اللي هتحترمه»، مضيفًا: «عبدالله السعيد الحاجة الحلوة اللي موجودة في مصر، ونفسي اللعيبة كلها تتعلم منه".

وختم: "عبدالله السعيد، عمرك ما تحس أنه كبير في السن وعنده 40 سنةـ هو ملتزم بره الملعب ومحافظ على نفسه، ده نموذج نتمنى نشوفه في لعيبة كتيرة في مصر".