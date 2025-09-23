إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 6 أشخاص صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة "تمناية" بطريق الهضبة ناحية منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة " تمناية" بأول طريق الهضبة ناحية صينية المعلمين ووجود مصابين.

إصابة 6 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط



انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة تمناية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من كريمة مصطفى على مصطفى 50 عاما ، كدمات، وأميمة محمود على 30 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومديحة جابر أحمد 44 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأمانى محمد أحمد 40 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيسر كدمات متفرقة بالجسم، و اسما بدر مطاوع 34 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومنال محمد محمد 44 عامًا، اشتباه كسر بالكتف والذراع الأيسر، وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.